Козельск, Калужская область, 16 марта, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет, сообщил Telegram-канал монастыря Оптина пустынь.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь», — говорится в сообщении.

В монастыре попросили молиться об упокоении новопреставленного.

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь в Орловской области. Учился в Саратовской семинарии, затем в Ленинградской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии. В академии познакомился с будущим предстоятелем РПЦ.

С 1976 года Илий проживал на Афоне, а в 1989 году был направлен духовником в Оптину пустынь, которую восстанавливали после более чем 60-летнего запустения.

В 2009 году Илий стал духовником новоизбранного патриарха Кирилла и поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Переделкино. В сан схиархимандрита возведён в 2010 году. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил духовника вернуться в Оптину пустынь.