Сана, 16 марта, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Число погибших в результате ударов, наносимых США по Йемену в рамках крупномасштабной операции против движения «Ансар Аллах», увеличилось до 31. Об этом 16 марта сообщил представитель минздрава мятежников-хуситов Анис аль-Асбахи.

Stringer/Global Look Press

«По предварительным данным, в результате американской агрессии, направленной против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и Радаа, погиб 31 человек», ― уточнил аль-Асбахи на странице в соцсети X.

Кроме того, по его словам, еще 101 человек получил ранения.

Как сообщало ИА Регнум, по приказу президента США Дональда Трампа 15 марта началась крупномасштабная операция против хуситов. ВС США нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар, одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

Американский лидер пояснил, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также восстановление свободного судоходства. Кроме того, он назвал жалким ответ на действия хуситов со стороны бывшей администрации Белого дома.

Трамп лично смотрел, как ВС США бомбили ракетами Йемен. Белый дом опубликовал несколько фотографий главы государства в наушниках с микрофоном, а также напротив монитора, на котором видны клубы дыма.

В результате авиаударов США по городу Саада на севере Йемена погибли четверо детей и женщина, десятки получили ранения. Ранее представитель минздрава мятежников сообщил о гибели 13 человек при авиаударах в городе Сана.

4 марта глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США официально признали террористической организацией правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы). Соответствующий указ подписал Трамп.