Москва, 16 марта, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Ставки по вкладам на данный момент держатся на высоком уровне, и такая картина может длиться около года, но потом снижение всё равно будет. Как сохранить и преумножить сбережения, рассказала агентству «ПраймПрайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Как считает эксперт, один из вариантов — вложения в облигации. Это низкорисковая стратегия. Также можно инвестировать в драгоценные металлы, при этом не в один, а сразу в золото, серебро, платину и палладий.

Также не менее интересны варианты вложения в акции компаний первого эшелона, но есть риски, способные повлиять на их стоимость. Это перемены в отрасли, санкции, рыночная конъюнктура.

Ермилова для более крупных инвестиций предлагает вложиться в рынок недвижимости, где есть много стратегий.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил создать «семейный инструмент сбережений» и предусмотреть в нём налоговый вычет до 1 млн рублей.

Банк России на заседании совета директоров 21 марта рассмотрит возможность повышения ключевой ставки, заявил 13 марта зампред регулятора Алексей Заботкин.

28 февраля глава банка ВТБ Андрей Костин предположил, что ключевая ставка в России может снизиться во второй половине 2025 года до 19%.