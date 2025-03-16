Вашингтон, 16 марта, 2025, 07:47 — ИА Регнум. Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10 пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляцию 16 марта вели на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Стыковка прошла спустя 28 часов полёта в 07:04 мск. Кроме россиянина в миссии приняли участие астронавты США Энн Макклейн (командир), Николь Айерс (пилот) и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси (специалист).

Как сообщало ИА Регнум, запланированный на 13 марта запуск к МКС корабля Crew Dragon отложили незадолго до старта. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 планировали провести в 02:48 мск.

NASA объявило о перенесённом на 14 января старте корабля Crew Dragon. Этому способствовали неблагоприятные погодные условия. Руководители миссии решили отказаться от попытки запуска 13 марта из-за сильного ветра и осадков. Также возникли неполадки гидравлической системы с зажимным рычагом наземной опоры ракеты Falcon 9 на стартовом комплексе во Флориде.