Европейские государства не против отправить свой военный контингент на Украину, разместив «нескольких тысяч человек от каждой страны в ключевых точках». Этими «точками», по словам Эммануэля Макрона, могут стать Киев, Львов и Одесса. Также французский президент в интервью газете Le Parisien 15 марта заявил, что если Киев попросит союзные силы о прибытии, «то не России принимать это или нет». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1116-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Макрон

О том, что детали отправки на Украину военных из Евросоюза и конкретные обязательства стран будут обсуждаться 20 марта в Лондоне 20 марта, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, целью «миротворческих» сил будет «укрепление обороны Украины» и защита киевского режима «на земле, на воде и в небе».

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что Россия ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве миротворцев. Дипломат указывал на то, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.

Ранее, на пресс-конференции 6 марта Сергей Лавров отмечал, что военный контингент стран ЕС на Украине будет означать прямую войну европейских государств с Россией.

«Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против РФ. Этого допустить невозможно», — заявлял дипломат.

Тем временем непосредственно в зоне СВО российские войска продолжают теснить врага по всем направлениям. Более 15 беспилотников ВСУ за сутки уничтожил личный состав взвода охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ в приграничных районах Курской области, информирует 16 марта Минобороны.

«Обезумевший киевский режим, по всей видимости, всё ещё верит, что может выторговать какие-то преференции на потенциальных мирных переговорах, если будет удерживать какую-то территорию старых российских регионов. Однако наше военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что это не подлежит обсуждению, а все оккупанты, отказавшиеся сложить оружие, будут уничтожены», — отмечает 16 марта Telegram-канал группировки войск «Север».

А инженерные войска ВС РФ уже начали разминирование территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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