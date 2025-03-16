Москва, 16 марта, 2025, 07:29 — ИА Регнум. За ночь 16 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

Российским военным удалось нейтрализовать 16 беспилотников над Воронежской областью, девять — в небе над над Белгородской областью, шесть — над Ростовской и один дрон над Курской областью.

Информации о последствиях на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны ночью 16 марта отразили атаку беспилотников ВСУ на два района Ростовской области. Вражеские дроны пытались атаковать Каменск-Шахтинский и Чертковский районы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле не допущено.

В Воронежской области подразделения противовоздушной обороны ночью 16 марта обнаружили и уничтожили более 15 украинских беспилотников.

В Белгородской области под удар ВСУ попал Валуйский округ. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранения получила мирная жительница.