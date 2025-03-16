Вашингтон, 16 марта, 2025, 07:24 — ИА Регнум. Украина неоднократно отказывалась от мирного разрешения конфликта. Завершить противостояние можно было намного раньше, но Запад не прислушался к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Serhii Hudak/Global Look Press

«Украина хочет мира? Та самая Украина, которая не выполнила ключевое требование Минских соглашений о предоставлении автономии и обеспечении прав русскоговорящего населения, это буквально причина начала конфликта в 2014 году», — пояснил аналитик на YouTube.

Также он напомнил, как в 2022 году Украина отказалась от мира, не приняв нейтральный статус. Подобные шаги со стороны киевского режима были в 2023, 2024 и 2025 годах. В связи с этим Дэвис усомнился, действительно ли Украина хочет мира.

Никто из западных политиков не говорит о возможностях ранее завершить и даже предотвратить конфликт. Кроме того, не упоминается, что киевский режим отверг проекты двух сделок, предложенных Москвой. Россия в свою очередь пыталась решить всё дипломатическим путем и с каждым отказом Украины становилась только сильнее, констатировал офицер.

Как сообщало ИА Регнум, у России сложились исторически обоснованные опасения по временному перемирию, заявил британский аналитик Александр Меркурис, комментируя предложение США о прекращении огня на Украине. В качестве примера он привёл Минские соглашения 2015 года и сделку в Стамбуле в 2022 году. В первом случае, по признанию самих украинцев, они не собирались соблюдать договорённости, однако использовали их для перевооружения и подготовки армии для военного конфликта при молчаливом согласии Европы. Турецкую сделку сорвали европейские лидеры, заставив Украину продолжать конфликт, уточнил аналитик.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что при урегулировании конфликта киевский режим не хочет подписывать соглашения в формате «Минск-3» или «Ялта-2». Также он назвал историческим событием переговоры с делегацией Соединённых Штатов, которые состоялись 11 марта в саудовской Джидде. По его словам, разрешение кризиса невозможно без участия иностранных партнёров Киева.

Россия учтёт прежний обман Запада, связанный с Минскими соглашениями, при формировании позиции на будущих переговорах, подчеркнули в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, романтический период завершился — для России наступило время прагматизма и опоры на полученный опыт. Москва, добавил Песков, научилась не попадать в «сети лживых обещаний» при отстаивании своих интересов.