Вашингтон, 16 марта, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Военные силы США начали на Ближнем Востоке крупномасштабную операцию, направленную против движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщило Центральное командование.

Voice of America Йемен. Последствия бомбардировки

На опубликованном видео — кадры начала военной операции, а также точечные авиаудары по объектам хуситов, взлет нескольких истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet с борта авианосца.

Как пояснили власти США, военные действия начались с целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства.

Как сообщало ИА Регнум, американский лидер Дональд Трамп лично смотрел, как ВС США бомбили 15 марта ракетами Йемен.

По приказу президента США, 15 марта началась крупномасштабная операция против хуситов. ВС США нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар, одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

По словам Трампа, операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов.

В результате авиаударов США по городу Саада на севере Йемена погибли четверо детей и женщина, десятки получили ранения.