Вашингтон, 16 марта, 2025, 06:56 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров 15 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

(сс) Palácio do Planalto Марко Рубио

В ходе беседы обсуждались дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии. Главы ведомств договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.

Также Рубио пояснил цели проведения ВС США операции в Йемене против хуситов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российская сторона ознакомилась с заявлениями США и Украины по итогам встречи, прошедшей в Джидде в Саудовской Аравии, однако пока официальных обращений к РФ не поступало. Москва не представляла Вашингтону список требований для заключения сделки по урегулированию украинского кризиса, утверждал в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил о начале крупномасштабной операции против хуситов. ВС США нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. По словам главы Белого дома, американские военные проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону для защиты судоходных, воздушных и военно-морских активов США, а также для восстановления свободного судоходства.