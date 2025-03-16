Москва, 16 марта, 2025, 06:42 — ИА Регнум. В Москве Следкомом возбуждено уголовное дело на студента одного из вузов Риада Сафарова по обвинению в участии в террористической организации и приготовлении к теракту. Подробности сообщило «РИА Новости».

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Дело было возбуждено 23 января, Сафарова взяли под стражу, вину он не признает.

Ранее студент жил в Новой Москве, при обысках у него изъяли коллекцию ножей, помповое ружье, две гранаты, а также книги про оружие и тактику ведения стрелкового боя.

Защита утверждает, что найденное оружие предназначено для страйкбола. Сафаров заверяет, что его оговорили однокурсники на почве межличностного конфликта. Интерес к оружию он объяснил планами поступить на службу в одно из спецподразделений российских силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, в Калужской области задержали двух подростков по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции Говардово. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК РФ.

В конце января в Московском регионе силовики задержали 18-летнего учащегося колледжа, устроившего поджог на железной дороге. Как рассказал студент, с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный и предложил устроить поджог на железной дороге. За это он пообещал вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. Свои действия молодой человек снял на видео, но денег от заказчика так и не получил.

В первой половине января группа подростков подожгла релейный шкаф на железной дороге на перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги в Свердловской области. Инструкции о том, где и как совершить поджог, они получили через мессенджер. За выполнение им пообещали вознаграждение в 10 тыс. рублей.