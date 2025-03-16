Вашингтон, 16 марта, 2025, 06:18 — ИА Регнум. Российскому хоккеисту, нападающему клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить семь шайб для повторения рекорда канадца Уэйна Гретцки, на счету которого значатся 894 гола в 1487 матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

thinkpassenger.com Шайба

Команда Овечкина 15 марта играла против клуба «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин отличился на 50-й минуте матча. Также на его счету зафиксировали результативную передачу в первом периоде.

По итогам игрового дня общее количество голов Овечкина в чемпионатах достигло 887.

Как сообщало ИА Регнум, билеты на некоторые матчи НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталз» вдвое подорожали из-за приближающегося рекорда Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах лиги. Ожидается, что цены на билеты могут достичь отметки в 60-68 тыс. рублей. Россиянин может поставить снайперский рекорд и рекорд по наивысшей стоимости билетов на матчи НХЛ.

По прогнозу НХЛ, Овечкин сможет побить рекорд Гретцки 11 апреля в домашнем матче с командой «Каролина Харрикейнз». Однако при учёте среднего коэффициента забитых им голов за карьеру 0,6, возможно, что он преодолеет планку 14 апреля на домашнем поле в игре против «Коламбус Блю Джекетс».