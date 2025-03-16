Ростов-на-Дону, 16 марта, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ночью 16 марта отразили атаку беспилотников ВСУ на два района Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что вражеские дроны пытались атаковать Каменск-Шахтинский и Чертковский районы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле не допущено.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области подразделения противовоздушной обороны ночью 16 марта обнаружили и уничтожили более 15 украинских беспилотников.

В Белгородской области под удар ВСУ попал Валуйский округ. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранения получила мирная жительница.