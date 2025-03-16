Москва, 16 марта, 2025, 05:56 — ИА Регнум. Мошенники регулярно изобретают изощрённые способы обмана доверчивых граждан. Теперь аферисты придумали как ещё можно получить доступ к сим-карте и мобильному банку. Они звонят жертве, представляются сотрудником компании мобильного оператора и просят набрать комбинацию цифр и символов. Подробности уловки рассказали ТАСС в МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Полицейские предупредили, что необходимо моментально прерывать разговор с позвонившим, который представился инженером компании, если он попросит набрать на телефоне комбинацию #90, #09 и так далее. Это делают точно мошенники.

Комбинацию нажимать нельзя, в противном случае злоумышленник получит доступ к вашей сим-карте и будет делать звонки за ваш счет. Также под угрозой окажутся и банковские счета жертвы — мошенники получат доступ к установленному на смартфоне приложению банка.

Как сообщало ИА Регнум, аферисты предлагают жертвам позвонить по определённому номеру, удерживают их на линии и списывают значительные суммы. Потерпевшим приходит SMS с просьбой перезвонить по указанному номеру, сообщая различные причины: помощь другу, изменение тарифов, проблемы со связью или банковской картой.

Также мошенники через Telegram стали распространять сообщения о смерти знакомых. Рассылка содержит APK-файлы, которые инициируют установку вредоносного программного обеспечения.

МВД России рекомендовало пользователям обновить Telegram, поскольку в новой версии была добавлена функция, которая поможет в борьбе с мошенничеством. Благодаря этой функции при установлении связи появится возможность увидеть дату регистрации и страну, в которой был зарегистрирован незнакомый номер.