Воронеж, 16 марта, 2025, 05:45 — ИА Регнум. В Воронежской области подразделения противовоздушной обороны ночью 16 марта обнаружили и уничтожили более 15 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что вражеские дроны были сбиты в трёх районах области. По предварительной информации, при отражении атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет.

Гусев предупредил население, что по всей Воронежской области сохраняется угроза атаки БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области под удар ВСУ попал Валуйский округ. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранения получила мирная жительница.

Украинский беспилотник ночью 16 марта атаковал город Губкин в Белгородской области. Пострадали два человека, в том числе ребёнок.

Ночью 15 марта подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над шестью регионами России 126 вражеских беспилотников. В небе над Волгоградской областью сбили 64 украинских дрона. Ещё 38 БПЛА уничтожили в Воронежской области. 14 беспилотников ВСУ средства ПВО обнаружили и уничтожили на территории Белгородской области. В Брянской области поразили за ночь семь БПЛА. Два украинских дрона ликвидировали в Ростовской области и один — в Курской.