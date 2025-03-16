Вашингтон, 16 марта, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп лично смотрел, как ВС США бомбили 15 марта ракетами Йемен.

Дональд Трамп

Белый дом опубликовал несколько фотографий Трампа в наушниках с микрофоном, а также напротив монитора, на котором видны клубы дыма.

Центральное командование американской армии также показало запуск ракет и один из ударов.

Как сообщало ИА Регнум, по приказу Дональда Трампа 15 марта началась крупномасштабная операция против хуситов. ВС США нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар, одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

По словам Трампа, операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также для восстановления свободного судоходства. Кроме того, он назвал жалким ответ на действия хуситов со стороны бывшей администрации Белого дома.

В результате авиаударов США по городу Саада на севере Йемена погибли четверо детей и женщина, десятки получили ранения.