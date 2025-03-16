Пекин, 16 марта, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Пекин заключил с Киевом два договора о сотрудничестве в сфере поставок сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

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«Эта договорённость позволяет Киеву получить дополнительные вливания в бюджет, которые могут быть направлены на борьбу с Россией. Китай щедро одарил противника России», — отметили авторы.

При этом в статье подчёркнули, что действия КНР не направлены против РФ, а продиктованы экономической выгодой, связаны со стремлением Пекина диверсифицировать импорт продовольствия из-за обострения торговли с США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство «Синьхуа» информировало, что 6 марта Пекин и Киев подписали два протокола об экспорте украинской сельскохозяйственной продукции в КНР. Стороны открыли каналы для поставок гороха и выловленных в дикой природе продуктов водного промысла. Посол Китая на Украине Ма Шэнкунь утверждал, что заключение соглашения расширит сотрудничество в торговле сельскохозяйственной продукцией и «обогатит смысл стратегического партнёрства» двух стран.

Президент США Дональд Трамп 3 марта удвоил пошлины на товары из Китая — с 10% до 20%. В указе главы государства уточнялось, что решение было принято в связи с «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов», включая фентанил, в США. На следующий день в минкоммерции КНР заявили, что китайские власти примут ответные меры на вводимые Вашингтоном пошлины. Подчёркивалось строгое соблюдением Китаем политики по борьбе с наркотиками. Власти Китая для защиты национальной безопасности внесли 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения.

В посольстве КНР в Вашингтоне прокомментировали введение пошлин тем, что Китай будет стоять до конца в торговой, тарифной или любой другой войне с США. В диппредставительстве призвали Вашингтон начать конструктивный диалог с Пекином.