Вашингтон, 16 марта, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио назвал неуместным вопрос журналистов о доверии российскому президенту Владимиру Путину, который прозвучал на пресс-конференции 15 марта.

(сс) Palácio do Planalto Марко Рубио

«Я думаю, что это неуместный вопрос. Думаю, что во внешней политике дело не в доверии, а в действиях. Дело в том, что вы делаете. Это не реалити-шоу. Дело не в личностях. Это очень просто. Вы либо что-то делаете, либо нет», — цитирует Рубио пресс-служба Госдепа США.

Он также пояснил, что во внешней политике часто приходится работать с людьми, которые не нравятся. По этому внешняя политика и искусство дипломатии заключаются в том, чтобы страны защищали свой национальный интерес, умели балансировать, подчеркнул Рубио, добавив, что не имел в виду в этом случае президента Путина.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным. Несмотря на заявление Рубио об отсутствии конкретики в вопросе условий мира, перечень этих условий был озвучен Путиным ещё в июне 2024 года. Во-первых, глава государства потребовал официального заявления Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, украинские войска должны быть выведены из всех регионов, которые вошли в состав России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Разговор между Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом был позитивным и продуктивным, сообщил Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран «Большой семёрки» в Канаде.