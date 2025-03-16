Вашингтон, 16 марта, 2025, 04:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров по телефону 15 марта обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей двух стран. Об этом сообщил Госдепартамент США.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Стороны в продолжение встречи в Саудовской Аравии договорились в дальнейшем проводить работу по восстановлению связей между США и Россией, информировал Госдеп. В телефонном разговоре были намечены некоторые шаги в этом направлении.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон сейчас не считает нужным ужесточать санкции в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, у России есть диалог с госсекретарем США и помощником американского президента по нацбезопасности Майком Уолтцем — они ведут себя нормально, заявил 13 марта Лавров.

Министр иностранных дел РФ ранее говорил, что для переговоров по Украине необходимо вернуть киевский режим в правовое поле.