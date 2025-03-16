Вашингтон, 16 марта, 2025, 04:22 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио 15 марта провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и проинформировал его об операции против хуситов в Йемене. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Vinicius de Carvalho Venâncio Телефонный разговор

«Госсекретарь проинформировал Россию об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что не потерпят дальнейших нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море», — указали в официальном заявлении.

Кроме того, дипломаты обсудили дальнейшие шаги по итогам прошедших встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению двусторонних связей.

Как сообщало ИА Регнум, по приказу президента США Дональда Трампа 15 марта началась крупномасштабная операция против хуситов. ВС США нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар, одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

По словам Трампа, операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также для восстановления свободного судоходства. Кроме того, он назвал жалким ответ на действия хуситов со стороны бывшей администрации Белого дома.

В результате авиаударов США по городу Саада на севере Йемена погибли четверо детей и женщина, десятки получили ранения.