Белгород, 16 марта, 2025, 04:09 — ИА Регнум. В Белгородской области под удар ВСУ попал Валуйский округ. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Вражеский дрон сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. Женщина получила осколочные ранения спины. Пострадавшую доставили в Валуйскую больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, а после отпустили на амбулаторное лечение.

Гладков добавил, что информация о последствиях атаки ВСУ ещё уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, украинский беспилотник ночью 16 марта атаковал город Губкин в Белгородской области. Пострадали два человека, в том числе ребёнок.

ночью 15 марта подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над шестью регионами России 126 вражеских беспилотников. В небе над Волгоградской областью сбили 64 украинских дрона. Ещё 38 БПЛА уничтожили в Воронежской области. 14 беспилотников ВСУ средства ПВО обнаружили и уничтожили на территории Белгородской области. В Брянской области поразили за ночь семь БПЛА. Два украинских дрона ликвидировали в Ростовской области и один — в Курской.