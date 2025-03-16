Мирная жительница получила ранения при атаке БПЛА на Валуйский округ
Гладков: мирная жительница получила ранения при атаке БПЛА на Валуйский округ
Белгород, 16 марта, 2025, 04:09 — ИА Регнум. В Белгородской области под удар ВСУ попал Валуйский округ. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Вражеский дрон сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. Женщина получила осколочные ранения спины. Пострадавшую доставили в Валуйскую больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, а после отпустили на амбулаторное лечение.
Гладков добавил, что информация о последствиях атаки ВСУ ещё уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, украинский беспилотник ночью 16 марта атаковал город Губкин в Белгородской области. Пострадали два человека, в том числе ребёнок.
ночью 15 марта подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над шестью регионами России 126 вражеских беспилотников. В небе над Волгоградской областью сбили 64 украинских дрона. Ещё 38 БПЛА уничтожили в Воронежской области. 14 беспилотников ВСУ средства ПВО обнаружили и уничтожили на территории Белгородской области. В Брянской области поразили за ночь семь БПЛА. Два украинских дрона ликвидировали в Ростовской области и один — в Курской.