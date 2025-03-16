Мужчина в Калифорнии отсудил у Starbucks 50 млн долларов
Водитель в Калифорнии отсудил у Starbucks $50 млн из-за ожога гениталий чаем
Штат Калифорния, США, 16 марта, 2025, 04:13 — ИА Регнум. Водитель службы доставки Майкл Гарсия в Калифорнии выиграл судебный иск на 50 млн долларов после того, как получил серьезные ожоги в одной из кофеен Starbucks. Подробности сообщило агентство Associated Press.
Из иска следует, что мужчине чай из неплотно закрытого крышкой бумажного стакана пролился на колени. Гарсия перенес пересадку кожи и другие процедуры на гениталиях.
Это случилось ещё 8 февраля 2020 года. По словам адвокатов, истец был обезображен и это изменило его жизнь.
В компании Starbucks выразили сочувствие Гарсии, но заявили, что намерены подать апелляцию, считая, что «присужденная сумма ущерба чрезмерна».
Как сообщало ИА Регнум, иск в отношении руководства Starbucks подала организация «Американский проект по защите гражданских прав» (ACR), обвинив компанию в расовой дискриминации при приёме на работу.