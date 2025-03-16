Штат Калифорния, США, 16 марта, 2025, 04:13 — ИА Регнум. Водитель службы доставки Майкл Гарсия в Калифорнии выиграл судебный иск на 50 млн долларов после того, как получил серьезные ожоги в одной из кофеен Starbucks. Подробности сообщило агентство Associated Press.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая сеть кофеен Starbucks

Из иска следует, что мужчине чай из неплотно закрытого крышкой бумажного стакана пролился на колени. Гарсия перенес пересадку кожи и другие процедуры на гениталиях.

Это случилось ещё 8 февраля 2020 года. По словам адвокатов, истец был обезображен и это изменило его жизнь.

В компании Starbucks выразили сочувствие Гарсии, но заявили, что намерены подать апелляцию, считая, что «присужденная сумма ущерба чрезмерна».

Как сообщало ИА Регнум, иск в отношении руководства Starbucks подала организация «Американский проект по защите гражданских прав» (ACR), обвинив компанию в расовой дискриминации при приёме на работу.