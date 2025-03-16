Москва, 16 марта, 2025, 03:58 — ИА Регнум. Без прочного мира Украина может не рассчитывать на помощь Европы. Об этом заявил бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Иван Шилов ИА Регнум Включение Европы в поддержку Украины

«Если договорённости рухнут и [президент США Дональд] Трамп решит умыть руки, то все, конечно, продолжится. Причём на помощь европейцев Украина может особо не рассчитывать», — ответил эксперт в интервью aif.ru на вопрос о неизбежности второго раунда спецоперации, если временное прекращение огня не приведёт к прочному миру.

Бужинский добавил, что Европе для увеличения мощности собственного ВПК потребуется не менее десяти лет, кроме того, нужны инвестиции и долгосрочные контракты. По его словам, всё военное производство в ЕС находится в частных руках. Вряд ли кто-то согласится подписать такие контракты, заключил спикер.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европу наращивать собственное производство оружия и боеприпасов. Также, по его мнению, нужно не забывать об укреплении противовоздушной обороны на Украине и в европейских странах.

По данным американского издания Politico, страны ЕС планируют возрождать собственную оборонную промышленность, чтобы обеспечить военную поддержку Украины и сдерживание России. Газета привела содержание Белой книги по обороне, подготовленной при участии главы внешнеполитической службы ЕС Кайи Каллас. В документе указали, что Европа стала слишком сильно зависеть от США в вопросе обеспечения безопасности, поэтому странам ЕС необходимо собственноручно возродить свой ВПК. Документом предлагается восстанавливать его с помощью совместных закупок оборонной продукции внутри объединения, а также существенного наращивания инвестиций в оборонную сферу.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте, отмечал глава российского государства.