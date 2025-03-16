Москва, 16 марта, 2025, 03:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не станет тем политиком, который разорвет НАТО изнутри. Такое предположение высказал aif.ru бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Я не думаю, что Трамп добьет альянс. Хотя, конечно, европейцы заинтересованы в сохранении НАТО больше, чем американцы. Потому что США контролируют Европу экономически, и военный контроль им уже не так важен, как это было после Второй мировой войны», — пояснил Бужинский, отвечая на вопрос, станет ли Трамп «бомбой, которая взорвет НАТО изнутри».

По словам военного эксперта, Америка обеспечивает до 70% расходов Североатлантического альянса на оборону. При этом от США зависит космическая разведка, ВВС, ПВО-ПРО.

Трамп не доволен тем, что Евросоюз не может самостоятельно обеспечить себе безопасность, но бить по НАТО не будет, заключил Бужинский.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки не выйдут из альянса при Дональде Трампе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что глава Белого дома высказывал требование к странам НАТО нарастить соответствующие расходы для того, чтобы сохранить защиту со стороны США. Трамп также заявлял, что те, кто соответствует критериям по доле ВВП, которая должна вноситься в бюджет НАТО, получат гарантии безопасности от США, напомнил глава МИД РФ.

Дональд Трамп в декабре 2024 года, когда он был избранным главой Белого дома, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств.

7 марта глава Белого дома в очередной раз потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны. Он пригрозил, что государства, которые этого не делают, будут лишены защиты альянса. Президент также усомнился, что участники объединения придут на помощь США, если стране потребуется защита.

Американский госсекретарь Марко Рубио 26 февраля заявил, что США больше не могут субсидировать союзников по НАТО, не направляющих необходимое количество средств на оборонные нужды. Он уточнил, что имеет в виду богатые страны Западной Европы.

Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы нападения России на какие-либо страны — члены НАТО.