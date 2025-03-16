* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Вашингтон, 16 марта, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Радиостанция «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) замолкает. Почти все сотрудники отправлены в отпуска, заявил директор станции Майкл Абрамовиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио

«Впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически все сотрудники — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — были отправлены в административный отпуск. И я в том числе», — написал Абрамовиц в соцсети LinkedIn.

По его словам, радиостанция нуждается в реформе. Решение отстранить сотрудников от работы приостанавливает деятельность СМИ, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск предлагал закрыть «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Голос Америки». Он прокомментировал заявление директора национальной разведки США Рика Гренелла о том, что эти медиаплатформы предвзято подают информацию и являются пережитком прошлого. Маск заявил, что на указанных ресурсах работают сумасшедшие радикальные левые, ведущие разговоры между собой. При этом на них тратят $1 млрд за счёт американских налогоплательщиков.