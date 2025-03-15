Вашингтон, 16 марта, 2025, 02:57 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин уже до семи голов сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

Michael Miller Александр Овечкин

Хоккеист забросил шайбу 15 марта в матче первенства против «Сан-Хосе Шаркс». Таким образом, Овечкин довел общее число своих голов в чемпионатах до 887.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

В текущем сезоне на счету российского хоккеиста 51 матч, в которых он набрал 55 очков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Овечкин сделал три результативные передачи в матче против «Анахайм Дакс», увеличив свой счёт до 1603 очков (886 голов и 717 передач). Однако это не позволило ему подойти ближе к снайперскому рекорду Гретцки.

Матч с «Анахаймом» стал для Овечкина 1475‑м. По его результатам он вышел на чистое 28-е место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

Цена билетов на некоторые матчи НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталс» выросла вдвое из-за приближающегося рекорда Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах лиги. Прогнозируется что билеты могут стоить 60-68 тыс. рублей.

Таким образом, Овечкин может поставить не только снайперский рекорд, но и рекорд по наивысшей цене билетов на матчи НХЛ.