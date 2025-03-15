Сана, 16 марта, 2025, 02:51 — ИА Регнум. Женщина и четверо детей стали жертвами авиаударов США по городу Саада на севере Йемена. Об этом 16 марта сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Dan Йемен

«Четверо детей и женщина погибли, более десяти человек получили ранения в результате агрессивных рейдов на два дома в районе Кахза на севере Саады», — уточнили журналисты.

Возможно увеличение количества жертв среди населения, поскольку разбор завалов продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, масштабная операция против хуситов началась 15 марта. ВС США нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар, одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

Отдавший приказ к атаке целей хуситов в Йемене президент США Дональд Трамп заявил, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также для восстановления свободного судоходства.