ВСУ атаковали белгородский город Губкин
Женщина и ребёнок пострадали при атаке БПЛА в Губкине Белгородской области
Губкин, Белгородская область, 16 марта, 2025, 02:23 — ИА Регнум. Украинский беспилотник ночью 16 марта атаковал город Губкин в Белгородской области. Пострадали два человека, в том числе ребёнок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и семилетний ребёнок», — уточнил он в Telegram-канале.
По словам Гладкова, медики доставили женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую районную больницу. В Старооскольскую окружную детскую больницу госпитализировали мальчика с осколочными ранениями рук и ног.
В результате удара беспилотника загорелся дом. К месту происшествия прибыли пожарные расчёты. Информация о последствиях уточняется, подытожил Гладков.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 15 марта подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над шестью регионами России 126 вражеских беспилотников. В небе над Волгоградской областью сбили 64 украинских дрона. Ещё 38 БПЛА уничтожили в Воронежской области. 14 беспилотников ВСУ средства ПВО обнаружили и уничтожили на территории Белгородской области. В Брянской области поразили за ночь семь БПЛА. Два украинских дрона ликвидировали в Ростовской области и один — в Курской.
Вечером 13 марта подразделения ПВО сбили три беспилотника над территорией Воронежской области, один — над Белгородской областью.