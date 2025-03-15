Губкин, Белгородская область, 16 марта, 2025, 02:23 — ИА Регнум. Украинский беспилотник ночью 16 марта атаковал город Губкин в Белгородской области. Пострадали два человека, в том числе ребёнок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«В городе Губкин беспилотник атаковал частный дом. Ранены женщина и семилетний ребёнок», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, медики доставили женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями в Губкинскую районную больницу. В Старооскольскую окружную детскую больницу госпитализировали мальчика с осколочными ранениями рук и ног.

В результате удара беспилотника загорелся дом. К месту происшествия прибыли пожарные расчёты. Информация о последствиях уточняется, подытожил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 15 марта подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над шестью регионами России 126 вражеских беспилотников. В небе над Волгоградской областью сбили 64 украинских дрона. Ещё 38 БПЛА уничтожили в Воронежской области. 14 беспилотников ВСУ средства ПВО обнаружили и уничтожили на территории Белгородской области. В Брянской области поразили за ночь семь БПЛА. Два украинских дрона ликвидировали в Ростовской области и один — в Курской.

Вечером 13 марта подразделения ПВО сбили три беспилотника над территорией Воронежской области, один — над Белгородской областью.