Курск, 16 марта, 2025, 02:31 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с украинскими военными, которых взяли в плен в Курской области. На кадрах командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказывает, как и где они были обнаружены.

Рамзан Кадыров Пленные

По словам Кадырова, боевиков обнаружили в селе Черкасское Поречное Курской области. Они решили переждать встречу с российскими военными в одном из погребов.

«Проверенный временем метод «затаимся и пересидим» на этот раз не сработал. Их обнаружили очень быстро», — написал чеченский лидер.

Алаудинов в видео пояснил, что их более «предусмотрительные товарищи» завидев приближение бойцов ВС РФ, кинулись бежать. Ребятам отряда «Тимсо» всё же удалось задержать двух менее удачливых беглецов.

«Ковыряют ребята во всех норах, дырах, подвалах. Потихоньку выковыривают вот этих воинов великих», — прокомментировал Апти Алаудинов.

Пленённые рассказали, что обучение перед отправкой в Курскую область у них было символическим. Здесь они находились с января.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта заявил, что предложение Путина о возможности сдачи бойцов ВСУ в плен и сохранения ими жизней пока действует, но время для принятия решения у Киева «сокращается, как шагреневая кожа».

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ и полностью освободить регион, а также подумать над созданием зоны безопасности в Сумской области.

Бойцы Вооруженных сил Украины в курском приграничье пытаются покинуть регион и не попасть в плен, переодеваясь в форму российской армии. Сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводят операции по их задержанию.