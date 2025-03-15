Париж, 16 марта, 2025, 02:10 — ИА Регнум. Париж может поставить Киеву дополнительные истребители Mirage 2000. Об этом 15 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Cynthia Vernat Французский истребитель Mirage 2000

В интервью газете Le Parisien французский лидер пояснил, что не исключает поставок дополнительных истребителей Mirage 2000, в том числе из третьих стран, которые их используют.

По данным издания, передача Mirage связана с ранее объявленным успешным применением одной из таких машин для перехвата ракеты в воздушном пространстве Украины. К этому решению также сподвигли задержки со стороны США при обновлении программного обеспечения на поставленных ВСУ истребителях F-16.

Как сообщало ИА Регнум, первая партия истребителей Mirage прибыла на Украину 6 февраля, подтвердил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, в течение нескольких месяцев во Франции обучали украинских пилотов управлению боевыми самолётами.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев отметил, Париж отдаёт то, что ему не нужно. Он сравнил Mirage с чемоданом без ручки, который нести тяжело, а выбросить жалко. Поставки этой устаревшей авиации не помогут украинской армии, но будут втягивать Францию в конфликт и увеличивать напряжённость в Европе, добавил парламентарий.

Многоцелевые истребители четвёртого поколения, разработанные в 1970-х годах, сняли с производства в 2007 году.

Французские истребители создадут дополнительную нагрузку для ВСУ, считает военкор Андрей Коц. По его мнению, эксплуатация Mirage 2000 будет настоящим адом для тыловых служб украинской армии.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации. Российская армия уничтожала и будет уничтожать западную военную технику.