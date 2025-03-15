Лондон, 16 марта, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Западные государства пока не достигли конкретных договорённостей о размещении своих войск на Украине. В ходе обсуждения гарантий безопасности для Киева «коалиция желающих» планирует сосредоточиться на укреплении ВСУ, а не на размещении «миротворческих сил». Такое заключение сделала британская газета The Daily Telegraph.

U.S. Army «Миротворцы»

Представитель одной из европейских стран заявил изданию, что после достижения мира на Украине страны коалиции должны укрепить ВСУ для поддержания мира.

Газета указала, что западные страны, включая Британию, могут патрулировать воздушное пространство Украины и разместить корабли в Чёрном море для обеспечения безопасности. Также планируется обучение ВСУ на территории Украины.

Предполагается, что для реализации этих планов потребуется около 30 тыс. военных. Источник издания отметил, что «коалиция желающих» не приняла решений по военной поддержке Украины в рамках возможной «миротворческой миссии».

Автор отметил отсутствие уверенности в том, что участники коалиции смогут разместить крупный воинский контингент, учитывая нежелание США участвовать в этой миссии.

Как сообщало ИА Регнум, главы европейских стран могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его в нескольких ключевых городах, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В военных сценариях речь идёт о Киеве, Львове и Одессе. Именно там союзники могут расположить своих «миротворцев».

При этом французский лидер заявил, что Евросоюз может направить военных на Украину без согласия России. Всё зависит от желания Киева.

Западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину, заявил 15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» войска на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали.

11 марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что разговоры о вводе миротворческого контингента на территорию Украины после мирного урегулирования выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного». Он отметил, что неонацистский режим принял серию законов, истребляющих русскую культуру, язык, средства массовой информации, запретил украинскую каноническую православную церковь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта подчеркнула, что Россия не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта.