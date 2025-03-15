Сана, 16 марта, 2025, 01:41 — ИА Регнум. ВС США нанесли удары по целям мятежников-хуситов движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

Almigdad Mojalli Последствия бомбардировки. Йемен

По данным журналистов, США обстреляли объекты хуситов в окрестностях города Дамар, одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

Масштабная операция против хуситов началась 15 марта.

Как сообщало ИА Регнум, приказ ВС США к началу военных действий против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) поступил от президента Дональда Трампа. По его словам, американские военные проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону для защиты американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также для восстановления свободного судоходства.

Представитель минздрава мятежников Анис аль-Асбахи отметил, что при авиаударах США по контролируемым йеменскими хуситами объектам в городе Сана погибли 13 человек. Ещё девять человек получили ранения.

Крупномасштабная операция против хуситов включала в себя серию точечных ударов по объектам в Йемене, подтвердили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).