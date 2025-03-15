Белград, 16 марта, 2025, 01:24 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде различные травмы получили 56 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Белград

По информации Вучича, озвученной в ходе пресс-конференции, 44 человека обратились в центр скорой помощи, 11 — в клиническо-больничный центр Звездара, один — в Земун.

«Всего пострадали 56 человек», — сказал сербский лидер.

В ходе протестной акции в Белграде были задержаны 22 человека за противоправные действия, в том числе за преступления против имущества как других лиц, так и Сербии, за нападения на полицейских, добавил Александр Вучич.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта к центру Белграда для участия в акции протеста прибыли тысячи протестующих из регионов Сербии. Также к демонстрации присоединилась колонна из около 100 тракторов из района Нови-Београд. Сельхозтехнику сопровождала пешая колонна демонстрантов. Некоторые участники акции передвигались на мотоциклах. По данным МВД, общее число демонстрантов в Белграде превысило 31 тыс. человек.

Во время протеста неизвестный протаранил толпу на автомобиле и сбил трех человек — у них были зафиксированы незначительные повреждения, водитель был задержан полицией.

Акции протестов в Сербии проводят студенты и оппозиционные партии с ноября 2024 года. Они требуют привлечь к ответственности виновных в гибели 15 человек при обрушении козырька над входом на железнодорожный вокзал в городе Нови-Сад.