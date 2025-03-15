Сана, 16 марта, 2025, 01:17 — ИА Регнум. При авиаударах США по контролируемым йеменскими хуситами объектам в городе Сана погибли 13 человек. Об этом сообщил представитель минздрава мятежников Анис аль-Асбахи.

Ibrahem Qasim Йемен

«Число пострадавших от американской агрессии выросло до 22 человек, из них 13 погибли, девять ранены», — приводит его словам телеканал Al Mayadeen.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ начать военные действия против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). ВС США провели воздушные атаки на базы хуситов для защиты американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также для восстановления свободного судоходства.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал о гибели не менее девяти человек. Ещё девять получили ранения в результате ударов американских и британских военных по территории подконтрольной йеменскому движению «Ансар Аллах». Удар был нанесён по жилому кварталу к северу от столицы. Несколько зданий получили повреждения. Спасательную операцию продолжают.

По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), масштабная операция против хуситов включала в себя серию точечных ударов по объектам в Йемене.