Париж, 16 марта, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Главы европейских стран могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его в нескольких ключевых городах. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

ИА Регнум Макрон, миротворцы

По словам Макрона, «в военных сценариях речь идёт о Киеве, Львове и Одессе». Именно там союзники могут расположить своих «миротворцев».

При этом французский лидер заявил, что Евросоюз может направить военных на Украину без согласия России. Всё зависит от желания Киева.

По словам президента Франции, страны Запада не против отправить «несколько тысяч человек в ключевые районы». Этим они демонстрируют свою «долгосрочную поддержку».

Как сообщало ИА Регнум, западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину, заявил 15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» войска на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Министр подчеркнул, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.