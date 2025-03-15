Туапсе, Краснодарский край, 16 марта, 2025, 00:52 — ИА Регнум. В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе, возникший после атаки беспилотников ВСУ. Об этом 15 марта сообщил оперштаб Краснодарского края.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона локализовали пожар на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 кв. метров», — уточнил источник в Telegram-канале.

Тушение возгорания продолжается второй день. К ликвидации пожара привлекли 188 человек и 55 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 марта ВСУ совершили атаку на нефтекомплекс в Туапсе. В результате прилёта загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила более 1 тыс. кв. метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Средства ПВО российской армии 8 марта отразили атаку дронов ВСУ на нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Киришском районе Ленинградской области. Один беспилотник был сбит на подлёте, другой уничтожили над территорией предприятия. Никто не погиб. Обломки БПЛА повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров.

В конце января падение обломков одного из сбитых беспилотников привело к пожару на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате инцидента пострадал один рабочий завода, его доставили в больницу.