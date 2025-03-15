Курск, 16 марта, 2025, 00:39 — ИА Регнум. Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в курской Судже могут оставить для напоминания об оккупации боевиками. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

ИА Регнум ВСУ, «Пятерочка»

Глава Курской области провел 15 марта совещание, где в числе обсуждаемых тем говорили о восстановлении населённых пунктов, инфраструктуры.

По мнению Хинштейна, нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти местным жителям во время оккупации.

«Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — написал врио губернатора.

Магазин «Пятерочка» в Судже получил известность из-за фото и видео в соцсетях, которые публиковали украинские оккупанты на его фоне.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года украинские СМИ запустили даже телемарафон, посвященный «Пятерочке» в Судже. Украинцев пытались убедить, что этот магазин ценнее Угледара. Демонстрировались кадры, как «стратегический объект» разграблен, разгромлен, фасад испачкан граффити. Один из бойцов ВСУ пьёт из горлышка трофейный виски Jameson.

13 марта Минобороны сообщило об освобождении Суджи. В ходе наступательных действий военные российской группировки «Север» также освободили населённые пункты Меловой и Подол.

15 марта стало известно об освобождении населённых пунктов Рубанщина и Заолешенка в Курской области, расположенных в непосредственной близости от Суджи.

Группа ВСУ численностью более 100 человек попала в окружение ВС России западнее города Суджа в Курской области, рассказал 15 марта офицер 22-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным Витязь.