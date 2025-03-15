Белград, 16 марта, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Участники митингов в Белграде неоднократно устраивали потасовки и нападали на правоохранителей. Об этом 15 марта сообщили в МВД Сербии.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты в Сербии

«В нескольких местах в центре Белграда произошли инциденты и драки между некоторыми участниками сегодняшней акции протеста, которые неоднократно нападали на сотрудников полиции, пытаясь помешать им выполнять свои обязанности и спровоцировать ещё большие беспорядки», — отметили в министерстве.

Сотрудники МВД принимают меры для предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения общественного порядка и безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта к центру Белграда для участия в акции протеста прибыли тысячи протестующих из регионов Сербии. Также для участия в демонстрации колонна из около 100 тракторов выехала из района Нови-Београд в сторону центра столицы. Сельхозтехнику сопровождала пешая колонна демонстрантов. Некоторые участники акции передвигались на мотоциклах. По данным МВД, общее число демонстрантов в Белграде превысило 31 тыс. человек.

Во время протеста неизвестный протаранил толпу на автомобиле и сбил трех человек — у них были зафиксированы незначительные повреждения, а водитель был задержан полицией.

Акции протестов в Сербии проводят студенты и оппозиционные партии с ноября 2024 года. Они требуют привлечь к ответственности виновных в гибели 15 человек при обрушении козырька над входом на железнодорожный вокзал в городе Нови-Сад.