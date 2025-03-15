Вашингтон, 16 марта, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Американские военные приступили к масштабной операции против йеменских хуситов. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен

«Силы Центрального командования вооружённых сил США начали крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», — указали на сайте ведомства.

По информации CENTCOM, операция включает серию точечных ударов по объектам в Йемене.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским ВС начать военные действия против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). По его словам, ВС США уже проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону для защиты американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также для восстановления свободного судоходства.

По данным телеканала Al Mayadeen, 15 марта не менее девяти человек погибли, ещё девять получили ранения в результате ударов американских и британских военных по территории подконтрольной йеменскому движению «Ансар Аллах». Удар был нанесён по жилому кварталу к северу от столицы. Несколько зданий получили повреждения. Спасательную операцию продолжают.