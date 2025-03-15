Сана, 15 марта, 2025, 23:57 — ИА Регнум. Не менее девяти человек погибли, ещё девять получили ранения в результате ударов американских и британских военных по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканалу Al Mayadeen представитель минздрава в правительстве хуситов Анис аль-Асбахи.

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен

Издание отметило, что раненые и погибшие — это первые жертвы США и Британии.

Удар был нанесен по жилому кварталу к северу от столицы, несколько зданий были повреждены. Специалисты продолжают спасательную операцию.

Как сообщало ИА Регнум, американским военнослужащим поручено начать решительные действия против хуситов. Об этом 15 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, ВС США проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону для защиты американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также для восстановления свободного судоходства.

4 марта глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США официально признали террористической организацией правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы). Соответствующий указ подписал Трамп.

Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа 6 января подтвердил, что хуситы атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец в Красном море. По его утверждению, этими действиями движение сорвало подготовку США к нанесению крупномасштабного авиаудара по Йемену.