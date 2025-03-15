Москва, 15 марта, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Ставший виновником дорожной аварии в центре Москвы водитель автомобиля BMW за год получил 25 штрафов. Об этом 15 марта сообщил столичный департамент транспорта.

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«По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ», выехавший на тротуар на улице Кожевнической, за последние 12 месяцев получил 25 штрафов», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла вечером 15 марта.

Как сообщало ИА Регнум, сбивший пешеходов на улице Кожевнической в Москве водитель автомобиля BMW был пьян, заявили в прокуратуре. Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки. В департаменте здравоохранения Москвы добавили, что в ДТП пострадали шесть человек, из них двое детей. Раненых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в стационары.

Автомобиль, по вине которого весной 2021 года произошло массовое ДТП в центре Москвы, за три месяца совершил более 400 нарушений скоростного режима. В аварии на Новинском бульваре серьёзно пострадала женщина. В ДТП участвовало три автомобиля.