Виновник ДТП в центре Москвы за год получил 25 штрафов
Устроивший ДТП с шестью пострадавшими в Москве за год получил 25 штрафов
Москва, 15 марта, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Ставший виновником дорожной аварии в центре Москвы водитель автомобиля BMW за год получил 25 штрафов. Об этом 15 марта сообщил столичный департамент транспорта.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ», выехавший на тротуар на улице Кожевнической, за последние 12 месяцев получил 25 штрафов», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Авария произошла вечером 15 марта.
Как сообщало ИА Регнум, сбивший пешеходов на улице Кожевнической в Москве водитель автомобиля BMW был пьян, заявили в прокуратуре. Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки. В департаменте здравоохранения Москвы добавили, что в ДТП пострадали шесть человек, из них двое детей. Раненых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в стационары.
Автомобиль, по вине которого весной 2021 года произошло массовое ДТП в центре Москвы, за три месяца совершил более 400 нарушений скоростного режима. В аварии на Новинском бульваре серьёзно пострадала женщина. В ДТП участвовало три автомобиля.