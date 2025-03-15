Париж, 15 марта, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Париж отправит Киеву дополнительные истребители Mirage 2000. Об этом написала газета Le Parisien.

Global Look Press

По словам Макрона, поставки могут быть на фоне заявления киевских властей и руководства ВСУ об использовании Mirage 2000 для успешного перехвата ракет в небе над Украиной.

Французский лидер уточнил, что поставки могут быть из третьих стран.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 7 марта подтвердил первое применение на Украине французских истребителей Mirage-2000.

В начале февраля глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил о прибытии на Украину первой партии истребителей Mirage-2000. Он уточнил, что французы несколько месяцев обучали украинских пилотов управлять этими самолетами.

На следующий день после заявления Лекорню американский журнал Military Watch Magazine написал, что поставленные ВСУ французские Mirage по основным характеристикам уступают боевым самолетам ВС России — Су-30СМ и Су-35С. В итоге украинские пилоты начнут избегать столкновения с российскими истребителями в воздухе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отправку французских истребителей на Украину, заявив, что такая военная помощь лишь сильнее загоняет вооруженный конфликт в тупик. Она пояснила, что созданный странами Запада киевский режим требует все больших финансовых вложений и оружия, в то время как поражение Украины становится все более очевидным.