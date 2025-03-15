Осло, 15 марта, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Давление на главу киевского режима Владимира Зеленского после его высказываний об «успешной» операции в Курской области может привести к госперевороту. К такому выводу пришёл профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Global Look Press

«Поскольку военный конфликт проигран, заявления становятся всё более абсурдными. Давление на Зеленского сейчас усиливается», — написал профессор в соцсети X.

По его словам, вскоре на Украине может произойти государственный переворот.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что ситуация в Курской области для ВСУ очень сложная, но украинская армия выполнила свою задачу. 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы киевского режима на этот счёт. Дипломат поинтересовалась в чём именно заключалась задача Киева — убить мирных граждан, закопать побольше вэсэушников и сдать в плен оставшихся украинцев.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин считает возможным госпереворот на Украине. При этом вряд ли экс-премьер страны Юлия Тимошенко будет той, на кого сделают ставку и назначат вместо Зеленского. Вероятность свержения главы киевского режима будет выше, если на Украине найдутся здравые силы, понимающие, что он завёл Украину в пропасть, пояснил политолог. Он уточнил, что при этом судьба Зеленского вполне может соответствовать судьбе вьетнамского лидера Нго Динь Зьема, которого сдали сотрудники ЦРУ, когда тот перестал им быть нужен.

Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а украинская группировка в регионе окружена и изолирована. Российский лидер поручил в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.