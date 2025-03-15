Кишинёв, 15 марта, 2025, 23:26 — ИА Регнум. Российский блогер 23-летний Даня Милохин выиграл второй боксерский бой, на этот раз в Кишиневе на турнире промоушена Fighting Entertainment Association (FEA).

Global Look Press

Соперником репера Милохина был также блогер Василе Жосан из Молдавии.

Бой завершился в четвертом раунде после того, как Милохин прижал Жосана к канатам, нанес несколько ударов по голове. Главный судья досрочно остановил поединок.

В третьем раунде Жосан один раз побывал в нокдауне, в четвертом — дважды.

Ранее, в феврале 2024 года Милохин нокаутировал индийского тиктокера 31-летнего Аджмала Хана.

Как сообщало ИА Регнум, Милохин покинул Россию осенью 2022 года и отказался от дальнейшего участия в шоу «Ледниковый период». Позднее он исполнил гимн Украины во время стрима с блогером Артуром Бабичем.

В ночь на 15 сентября 2024 года неизвестные попытались сжечь дом его приемного отца с помощью «коктейля Молотова», пожар удалось оперативно потушить. Мужчина заявил, что утром нашёл во дворе записку, в которой неизвестные предлагали отправить его семью «в ад», а Милохина — на СВО.

Милохин 18 сентября отказался возвращаться в Россию из Дубая после поджога дома его приёмного отца. Он также заявил, что не собирается возвращаться на родину из-за близящегося осеннего призыва на срочную службу.

В начале сентября 2023 года блогер вернулся в Москву из Дубая, после чего глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны отправить Милохина в армию, чтобы он мог доказать свою верность России. Позднее, 12 сентября, блогер улетел в Дубай и больше в Россию не возвращался.