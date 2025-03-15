Вашингтон, 15 марта, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Американским военнослужащим поручено начать решительные действия против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом 15 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Сегодня я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, ВС США прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону для защиты американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также для восстановления свободного судоходства.

Кроме того, он назвал жалким ответ на действия хуситов со стороны экс-президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США официально признали террористической организацией правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы). Соответствующий указ подписал Дональд Трамп. США готовы сотрудничать с региональными партнёрами, чтобы лишить группировку ресурсов, необходимых для проведения атак, прекратить их действия против американских граждан и судоходства в Красном море, отметил госсекретарь.

Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа 6 января подтвердил, что хуситы атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море. По его утверждению, этими действиями движение сорвало подготовку США к нанесению крупномасштабного авиаудара по Йемену.

31 декабря 2024 года Сариа отмечал, что «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому авианосцу USS Harry S. Truman, используя крылатые ракеты и дроны. Атаку на корабль хуситы совершили в тот момент, когда он готовился поразить цели на территории Йемена.