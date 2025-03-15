Москва, 15 марта, 2025, 23:05 — ИА Регнум. Следком России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина в связи с враждебными высказываниями в адрес участника спецоперации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По факту возбуждения ненависти либо вражды, унижения человеческого достоинства дело возбуждено Мещанским межрайонным следственным отделом СУ по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве.

В социальных сетях распространяется выступление, в котором Останин высказывает негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Останин в своём выступлении рассказал про случай в метро, когда с ним случайно столкнулся боец спецоперации на инвалидной коляске («Ко мне подобралась культяпковозка»). Стендапер назвал мужчину «скейтером без ног» и посоветовал ему «не гонять так сильно».

В интернете не оценили такую шутку.

Как сообщало ИА Регнум, музыкант-комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) пытался в Мосгорсуде отменить штраф в 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента или хотя бы снизить его.

Московский горсуд рассмотрит жалобу стендап-комика и блогера Данилы Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на решение о признании его виновным в дискредитации российской армии.