Москва, 15 марта, 2025, 22:53 — ИА Регнум. В дорожной аварии на улице Кожевнической в Москве пострадали несколько человек. Сбивший пешеходов водитель автомобиля BMW был пьян. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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«По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» выехал на тротуар, где находились пешеходы… Предварительно, мужчина 1987 года рождения, управлявший автомобилем, имеет признаки опьянения», — уточнили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

В департаменте здравоохранения Москвы добавили, что в в ДТП пострадали шесть человек, из них двое детей. Раненых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в стационары.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 марта около остановки на Кожевнической улице в центре Москвы произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых отбросило в сторону пешеходов. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

В январе 2024 года на юго-востоке Москвы легковой автомобиль въехал в столб и сбил человека на остановке. Авария произошла на Перовском шоссе в районе дома № 10.

В Москве вечером 26 марта 2023 года автомобиль такси влетел в автобусную остановку. Инцидент случился на Боровском шоссе.