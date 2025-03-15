Париж, 15 марта, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может направить своих военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Об этом он сообщил газете Le Parisien.

Global Look Press

Макрон уточнил, что если Киев попросит союзные силы быть на ее территории, «то не России принимать это или нет».

По словам президента Франции, страны Запада не против отправить «несколько тысяч человек в ключевые районы». Этим они демонстрируют свою «долгосрочную поддержку».

Как сообщало ИА Регнум, западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину, заявил 15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» войска на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали.

Также Стармер заявил, что целью «миротворческих» сил будет «укрепление обороны Украины» и защита киевского режима «на земле, на воде и в небе».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Министр подчеркнул, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.

Также Лавров подчеркнул, что появление на Украине военного контингента стран ЕС будет означать прямую войну европейских государств с Россией. Глава МИД заявил, что Москва не будет просто наблюдать за размещением на территории Украины воинских контингентов НАТО.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.