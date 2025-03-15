Белград, 15 марта, 2025, 22:26 — ИА Регнум. Вероятность ареста спецслужбами ЕС президента Республики Сербской Милорада Додика не исключена в ближайшее время. Об этом 15 марта заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин.

Global Look Press

«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью будет предпринята попытка арестовать Додика, (председателя парламента энтитета Ненада. — Прим. ред.) Стевандича и (премьер-министра Республики Сербской Радована. — Прим. ред.) Вишковича по ордеру, выданному судом Боснии и Герцеговины», — уточнил в интервью газете «Вечерне новости».

Ожидается, что захват лидеров Республики Сербской проведут силами EUFOR или боснийских военизированных формирований. По словам Вулина, все враждебные Белграду СМИ в регионе распространяют информацию о якобы нахождении страны в «одном шаге от гражданской войны».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта. Решение суда, помимо лишения свободы, включало шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.

Преследование Милорада Додика носит политический характер, оно направлено против патриотических сербских сил, подчеркнули в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие действия могут привести к дестабилизации ситуации на Балканах.