Вашингтон, 15 марта, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога спецпредставителем по Украине. Он будет курировать контакты с киевским режимом.

Global Look Press

«Генерал Кит Келлог назначен специальным посланником по Украине», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер пояснил, что Келлог «будет работать напрямую» с главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководством страны.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Келлога якобы отстранили от переговоров по Украине по просьбе Кремля. Он подчеркнул, что кого назначать или не назначать ― это дело Вашингтона.

О том, что спецпредставителя президента США Келлога отстранили от переговорного процесса по Украине на условиях России, 13 марта сообщил телеканал NBC News. В материале утверждается, что его исключили из переговоров на высоком уровне после того, как Кремль заявил, что не желает его там видеть.

Журналисты привели высказывание осведомлённого российского чиновника, который напомнил, что Келлог является американским генералом и он занимает «слишком проукраинскую позицию». При этом чиновник не привёл точной информации, когда именно это пожелание передали в Белый дом.

11 марта издание Politico отмечало, что причастность Кита Келлога к решению урегулирования конфликта на Украине находится под большим вопросом. Спецпредставитель вносит путаницу в вопрос о том, кто чем занимается, указал источник. Кроме того, газета назвала активных участников процесса, таких как госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.