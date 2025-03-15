Суджа, Курская область, 15 марта, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Группа Вооружённых сил Украины (ВСУ) численностью более 100 бойцов попала в окружении ВС России западнее города Суджа в Курской области. Об этом 15 марта сообщил офицер 22-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным Витязь.

Александр Харченко/РИА Новости

«Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет», — передаёт слова российского военнослужащего «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Минобороны сообщило о переходе Суджи под контроль ВС РФ. По данным военного ведомства, в ходе наступательных действий военные российской группировки «Север» также освободили населённые пункты Меловой и Подол.

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